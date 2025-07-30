Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 18:11

Поддержавшую Израиль писательницу «отменили» в Узбекистане

Концерт писательницы Рубиной в Ташкенте отменили

Дина Рубина Дина Рубина Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Литературный концерт писательницы Дины Рубиной, запланированный на 10 октября в ташкентском Дворце искусств «Туркистон», не состоится, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя онлайн-сервиса iticket.uz. Объявление о продаже билетов с сайта исчезло, а страница мероприятия больше не открывается. Ранее писательница поддержала Израиль в действиях на территории сектора Газа.

Литературный концерт Дины Рубиной, который должен был пройти во Дворце искусств «Туркистон» 10 октября, отменен, — уточнил собеседник агентства.

По данным iticket.uz, билеты на мероприятие стоили от 300 тыс. до 1 млн сумов — это порядка $24–80 (2–6 тыс. рублей). Сервис удалил информацию о событии, а при переходе по старой ссылке система выдает ошибку 404.

Ранее президиум Духовного управления мусульман России потребовал правовой оценки высказываний писательницы Дины Рубиной о жителях сектора Газа. В обращении к властям организация назвала ее слова «оправданием этнических чисток», осудив цитаты о «растворении в соляной кислоте» и «превращении территории в парковку».

До этого комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в эфире своего YouTube-шоу заявил о возможной смене профессии на курьера. Отмечая, что накопленных в России средств хватит его семье примерно на четыре года, артист признал вероятность ухудшения финансового положения. Белый подчеркнул, что ради обеспечения дочери готов к любой работе, включая доставку.

концерты
отмены
мероприятия
Ташкент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС отреагировали на сообщения о распылении химикатов над Нальчиком
Два маленьких брата утонули на испанском побережье
На Камчатке зафиксировали два подземных толчка с разницей в 16 минут
«Стрелы смерти»: военэксперт о перспективах необычного оружия ВС РФ
Мирные люди пострадали при атаке дрона на ЛНР
Ребенок уехал в детский лагерь под Калининградом и умер
«Безумная политика»: в Нидерландах откровенно прошлись по ЕС из-за Украины
В Индии отреагировали на слова Трампа о пошлинах для Нью-Дели
В Дербенте власти оказались недовольны бездействием коммунальщиков
В Узбекистане нашли официальные аналоги для 40 слов-заимствований
Удовлетвори и гуляй: отец собрал коллекцию порно с дочкой на 7 накопителях
Власти России обнадежили россиян новостями о подешевевшей еде
Венгрия получит малый ядерный реактор по зарубежной технологии
Стало известно, какое наказание требуют для обвиняемых по делу «Крокуса»
«Тактика выкручивания рук»: эксперт о пошлинах США для Индии
Удивляю гостей необычным домашним вином! Не из винограда, а из крыжовника
Жительница высокоэтажки забралась на кондиционер, чтобы помыть окно
В Disney показали трейлер продолжения популярного мультфильма
Смертоносные ливни и холод до +12? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Российский посол узнал о ситуации в Анголе, где прошли беспорядки
Дальше
Самое популярное
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.