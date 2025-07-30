Поддержавшую Израиль писательницу «отменили» в Узбекистане

Литературный концерт писательницы Дины Рубиной, запланированный на 10 октября в ташкентском Дворце искусств «Туркистон», не состоится, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя онлайн-сервиса iticket.uz. Объявление о продаже билетов с сайта исчезло, а страница мероприятия больше не открывается. Ранее писательница поддержала Израиль в действиях на территории сектора Газа.

Литературный концерт Дины Рубиной, который должен был пройти во Дворце искусств «Туркистон» 10 октября, отменен, — уточнил собеседник агентства.

По данным iticket.uz, билеты на мероприятие стоили от 300 тыс. до 1 млн сумов — это порядка $24–80 (2–6 тыс. рублей). Сервис удалил информацию о событии, а при переходе по старой ссылке система выдает ошибку 404.

Ранее президиум Духовного управления мусульман России потребовал правовой оценки высказываний писательницы Дины Рубиной о жителях сектора Газа. В обращении к властям организация назвала ее слова «оправданием этнических чисток», осудив цитаты о «растворении в соляной кислоте» и «превращении территории в парковку».

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