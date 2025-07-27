Британский премьер испортил депутатам отпуск ради Палестины

Премьер Великобритании Кир Стармер вызвал правительство из отпуска, чтобы на следующей неделе обсудить вопрос признания Палестины, сообщает Financial Times. При этом некоторые политики раскритиковали главу кабмина, считая, что эта тема отвлекает от разговора о гуманитарном кризисе в секторе Газа.

Накануне более 200 политиков, в том числе из Лейбористской партии, подписали межпартийное письмо с требованием к Стармеру признать Палестину как государство. Глава кабмина в свою очередь считает, что вопрос требует связи с «более широким мирным процессом».

До этого французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция признает государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в 2026 году. По его словам, решение будет принято ради достижения мира на Ближнем Востоке, завершения боевых действий в секторе Газа и спасения жизней мирных жителей.

В начале июня парламент Словении проголосовал за признание палестинского государства. Указ поддержали 52 из 90 членов законодательного органа власти. Словения стала 147-й страной, признавшей независимость Палестины.