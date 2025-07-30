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30 июля 2025 в 18:14

Психолог раскрыл, в чем главная причина конфликтов автомобилистов

Психолог Ланг заявил, что водители ругаются из-за сравнения себя с другими

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ключевая причина конфликтов среди автомобилистов — это сравнение себя с другими водителями, заявил «Радио 1» психолог Сергей Ланг. По его словам, во время поездок на машине люди часто начинают мериться статусом. К конфликтам также приводят и водители, которые изначально настроили себя на негатив.

Если человек чувствует в себе такой отклик, то ему будет казаться, что все вокруг нервные, напряженные, ужасно себя ведут. Но на самом деле это его накопленные, подавленные эмоции. Сев за руль, человек фокусирует внимание именно на тех моментах, которые могут его раздражать: кто-то не пропустил, кто-то не так среагировал, — пояснил Ланг.

Он уточнил, что человек, который испытывает злость, начинает видеть это в окружающих и винить их в проблемах. По словам специалиста, это защитная реакция психики.

Автоэксперт Ян Хайцеэр ранее заявил, что человек, страдающий хронической депрессией, может навсегда лишиться прав на управление транспортным средством. Он подчеркнул, что при выявлении подобных заболеваний медики обязаны обратиться в МВД.

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