Психолог раскрыла секрет успешной учебы, о котором молчат учителя Психолог Дугенцова: перед выполнением уроков ребенку нужно отдохнуть

Перед выполнением уроков школьнику необходимо дать отдохнуть в течение одного-двух часов, заявила психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, которые передает RT, для младшеклассников особенно полезны активные игры на свежем воздухе, а для подростков — смена деятельности.

Обязательно нужно делать перерывы после школы. Нельзя сразу приступать к домашнему заданию… нужно приучить ребенка к планированию и самодисциплине, — пояснила Дугенцова.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» выступили с инициативой запретить задавать школьникам уроки на выходные и праздничные дни. По их мнению, это поможет детям лучше отдыхать и проводить больше времени с семьей.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее заявил о невозможности отменить домашние задания в школах. Он пояснил, что для этого необходимо изменить систему образования во всей стране.