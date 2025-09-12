Офтальмолог рассказал, сколько можно сидеть за экраном монитора Офтальмолог Куренков: время работы перед экраном не должно превышать 6,5 часа

Максимальное время работы перед экраном монитора или смартфона не должно превышать шести с половиной часа, рассказал офтальмолог Вячеслав Куренков. По его словам, переданным Pravda.Ru, регулярные перерывы и соблюдение правил гигиены зрения помогают сохранить здоровье глаз.

Максимальное время работы с экранами (мониторы, планшеты, телефоны) не должно превышать шести с половиной часов. Поскольку в современном мире это нереально, мы рекомендуем делать регулярные паузы, чтобы дать глазам отдохнуть и расслабиться, предотвращая утомляемость и развитие возможных заболеваний, — пояснил эксперт.

Ранее офтальмолог Дмитрий Сагоненко заявил, что при неправильном использовании контактных линз человек рискует потерять зрение из-за кератита. По его словам, это может произойти, если руки будут в грязи или если человек носит линзы во время простуды.