Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 15:43

Офтальмолог рассказал, сколько можно сидеть за экраном монитора

Офтальмолог Куренков: время работы перед экраном не должно превышать 6,5 часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимальное время работы перед экраном монитора или смартфона не должно превышать шести с половиной часа, рассказал офтальмолог Вячеслав Куренков. По его словам, переданным Pravda.Ru, регулярные перерывы и соблюдение правил гигиены зрения помогают сохранить здоровье глаз.

Максимальное время работы с экранами (мониторы, планшеты, телефоны) не должно превышать шести с половиной часов. Поскольку в современном мире это нереально, мы рекомендуем делать регулярные паузы, чтобы дать глазам отдохнуть и расслабиться, предотвращая утомляемость и развитие возможных заболеваний, — пояснил эксперт.

Ранее офтальмолог Дмитрий Сагоненко заявил, что при неправильном использовании контактных линз человек рискует потерять зрение из-за кератита. По его словам, это может произойти, если руки будут в грязи или если человек носит линзы во время простуды.

врачи
офтальмологи
экраны
упражнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конец холодной войны: как СССР и США 35 лет назад объединили Германию
Случайность, изменившая мир: как открыли антибиотик пенициллин
Вещи для долгой дистанции: что делает одежду устойчивой к времени и жизни
Трамп обозначил позицию в ситуации с дронами в Польше
«Герой не моего романа»: Бутман высказался о большом интервью Пугачевой
Трамп надеется на смертную казнь для убийцы Кирка
Невролог назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень
«Действовал по Корану»: беженец из Палестины изнасиловал школьницу
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан в Юте
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%: что будет с рублем, вкладами и ипотекой
Трамп не знает, действовал ли убийца Кирка в одиночку
Синоптики назвали дату, когда в Москву придут проливные дожди
Депутат раскрыл, почему некоторые беженцы не смогут прижиться в России
Лукашенко признался в любви к картошке на фоне диеты
Офтальмолог рассказал, сколько можно сидеть за экраном монитора
В Госдуме сделали неожиданный прогноз по ключевой ставке на конец года
Живодеры сняли скальп с собаки и отрезали ей уши
Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка
В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам
Психолог раскрыла секрет успешной учебы, о котором молчат учителя
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.