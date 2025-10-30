Офтальмолог назвала факторы, вызывающие синдром сухого глаза

Воздух от кондиционеров или обогревателей, пыль или дым в помещении могут вызвать синдром сухого глаза, заявила «Вечерней Москве» офтальмолог Алена Шкатова. Другой негативный фактор — электромагнитное излучение мониторов. В зоне риска люди, проводящие перед экраном свыше четырех–шести часов в день.

Дело в том, что при зрительном сосредоточении, непрерывной вовлеченности в просмотр экрана частота рефлекторных морганий становится реже. Это приводит к снижению защищенности поверхности глаз, — объяснила Шкатова.

Она добавила, что этому синдрому подвержены пациенты, перенесшие лазерную коррекцию зрения, и те, кто принимает гормональные препараты, антигистаминные средства или антидепрессанты. Кроме того, в зону риска входят люди с гормональными нарушениями или системными заболеваниями. Ношение контактных линз также повышает вероятность сухости глаз.

Ранее офтальмолог Вардан Мамиконян предупредил, что повышенный холестерин может разрушить здоровье глаз сильнее, чем гаджеты. По его словам, «плохой» холестерин влияет на состояние кровеносных сосудов.