Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 14:11

Офтальмолог назвала факторы, вызывающие синдром сухого глаза

Офтальмолог Шкатова: пыль в помещении может вызвать синдром сухого глаза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Воздух от кондиционеров или обогревателей, пыль или дым в помещении могут вызвать синдром сухого глаза, заявила «Вечерней Москве» офтальмолог Алена Шкатова. Другой негативный фактор — электромагнитное излучение мониторов. В зоне риска люди, проводящие перед экраном свыше четырех–шести часов в день.

Дело в том, что при зрительном сосредоточении, непрерывной вовлеченности в просмотр экрана частота рефлекторных морганий становится реже. Это приводит к снижению защищенности поверхности глаз, — объяснила Шкатова.

Она добавила, что этому синдрому подвержены пациенты, перенесшие лазерную коррекцию зрения, и те, кто принимает гормональные препараты, антигистаминные средства или антидепрессанты. Кроме того, в зону риска входят люди с гормональными нарушениями или системными заболеваниями. Ношение контактных линз также повышает вероятность сухости глаз.

Ранее офтальмолог Вардан Мамиконян предупредил, что повышенный холестерин может разрушить здоровье глаз сильнее, чем гаджеты. По его словам, «плохой» холестерин влияет на состояние кровеносных сосудов.

здоровье
офтальмологи
заболевания
зрение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны причины перемены отношений между США и Китаем
В Мурманске в ДТП пострадала пенсионерка
Набиуллина развеяла миф о «спасительности» льготных кредитов
Мужчина случайно выиграл $100 тысяч после похода в парикмахерскую
В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» номеров
Манипулятор пробил краном лобовое стекло легковушки и попал на видео
Эксперт предупредила о бандах мошенников-риелторов
Коц объяснил, что армии России дает освобождение Красногорского
«Инкогнито»: отец Маска рассказал о его поездках в Россию
Кардиолог рассказал о различиях между типами инсультов
Убийство или инсценировка? Что известно о «смерти» блогера Позднякова
Названо самое откровенное действие в отношениях по мнению молодежи
В российском регионе частично ограничили работу Telegram и WhatsApp
Обезглавленный труп женщины обнаружили в лесопарке
Миронов назвал отрасли экономики, где мигрантам нужно запретить работать
Стало известно о новых тенденциях в борьбе с ожирением в России
Хочется квашеной капусты прямо сейчас? Сделайте в пакете за 3 часа
Суд отклонил ходатайство о пересмотре дела Валиевой
Полиция арестовала двух подростков за теракт на железной дороге
Раскрыт недостаток правления Черномырдина
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.