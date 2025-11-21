Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 17:31

В российском регионе ввели новые запреты для мигрантов

В ХМАО мигрантам запретили работать курьерами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Ханты-Мансийском автономном округе мигрантам запретили работать курьерами, заявил губернатор Руслан Кухарук. По его словам, которые передает ТАСС, всего перечень запрещенных для иностранцев профессий расширится до 27 сфер деятельности.

Для того, чтобы защитить рынок труда Югры, у нас добавляется еще плюс пять видов экономической деятельности, по которым работодателям запрещено привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, — пояснил Кухарук.

Ранее стало известно, что в Белгородской области с 2026 года вводится запрет на работу мигрантов в сфере розничной торговли. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вячеслав Гладков. С 2025 года в области уже действует ограничение на трудовую деятельность иностранцев в области пассажирских перевозок и предприятий общественного питания.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пояснил, что введенные ограничения на работу для мигрантов в доставке и такси связаны с ориентацией на местные кадры. По его словам, соответствующее решение приняли участники координационного совета города и Ленобласти.

ХМАО
мигранты
курьеры
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Победители викторины «Душевный дворик» получат билеты в театры Москвы
«Пишем и будем писать»: Симоньян жестко ответила на новые санкции ЕС
«Весь день расписан»: делегация Индии оказалась нарасхват на ММФ БРИКС
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу
Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер
Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам
Вице-губернатор Петербурга на ММФ БРИКС раскрыл глобальную роль объединения
Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России
Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря
«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок
«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине
Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга
Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев
В США назвали желанный срок заключения сделки между Россией и Украиной
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил ВС России с освобождением Купянска
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.