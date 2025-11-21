В российском регионе ввели новые запреты для мигрантов

В Ханты-Мансийском автономном округе мигрантам запретили работать курьерами, заявил губернатор Руслан Кухарук. По его словам, которые передает ТАСС, всего перечень запрещенных для иностранцев профессий расширится до 27 сфер деятельности.

Для того, чтобы защитить рынок труда Югры, у нас добавляется еще плюс пять видов экономической деятельности, по которым работодателям запрещено привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, — пояснил Кухарук.

Ранее стало известно, что в Белгородской области с 2026 года вводится запрет на работу мигрантов в сфере розничной торговли. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вячеслав Гладков. С 2025 года в области уже действует ограничение на трудовую деятельность иностранцев в области пассажирских перевозок и предприятий общественного питания.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пояснил, что введенные ограничения на работу для мигрантов в доставке и такси связаны с ориентацией на местные кадры. По его словам, соответствующее решение приняли участники координационного совета города и Ленобласти.