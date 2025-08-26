Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Офтальмолог рассказал, когда из-за контактных линз можно ослепнуть

Офтальмолог Сагоненко: можно ослепнуть, если под линзы попадет инфекция

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При неправильном использовании контактных линз человек рискует потерять зрение из-за кератита, предупредил офтальмолог Дмитрий Сагоненко. По его словам, переданным «Вечерней Москвой», это может произойти, если руки будут в грязи, или если человек носит линзы во время простуды.

Какие бы линзы ни носил человек, если он занес инфекцию грязными руками, начнется воспалительный процесс, роговица глаза помутнеет и человек тоже рискует потерять зрение <…>Также человек может лишиться зрения из-за линз, если носит их во время простуды, когда организм особенно уязвим перед инфекциями, — заявил он.

Ранее врач-офтальмолог НКЦ № 3 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Ольга Поспелова заявила, что проблемы с фокусированием взгляда, сухость и жжение в глазах могут быть симптомами синдрома сухого глаза. По ее словам, нарушение слезной пленки может произойти в любом возрасте. При этом нередко пациенты не могут четко сформулировать свои жалобы.

