Верховный суд подтвердил запрет на вождение после употребления катинонов

Верховный суд России утвердил запрет на управление автомобилем после употребления катинонов (вызывающих опасное состояние для водителя психотропных веществ), сообщает ТАСС. Суд первой инстанции оштрафовал и лишил водительских прав мужчину, у которого в крови обнаружили эти вещества.
Определение и постановление судов нижней инстанции, вынесенные в отношении Муртазаева Мурата Юсуфовича по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу Муртазаева М. Ю. — без удовлетворения, — говорится в постановлении.
Ранее пленум Верховного суда России постановил, что неверный адрес проживания водителя, указанный в учетной карточке транспортного средства, не является достаточным основанием для освобождения от ответственности за несвоевременную уплату штрафов. Речь идет о взысканиях, выписанных автоматическими камерами.
Пленум пояснил, что неполучение копии постановления о наложении штрафа, вынесенного в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ (при фиксации нарушения автоматическими средствами), из-за направления по адресу, указанному в регистрационных данных автомобиля, который не совпадает с фактическим местом жительства лица, не может служить уважительной причиной для отсрочки.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.