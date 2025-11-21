Международный муниципальный форум стран БРИКС
Верховный суд подтвердил запрет на вождение после употребления катинонов

ТАСС: ВС России утвердил запрет на вождение авто после употребления катинонов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Верховный суд России утвердил запрет на управление автомобилем после употребления катинонов (вызывающих опасное состояние для водителя психотропных веществ), сообщает ТАСС. Суд первой инстанции оштрафовал и лишил водительских прав мужчину, у которого в крови обнаружили эти вещества.

Определение и постановление судов нижней инстанции, вынесенные в отношении Муртазаева Мурата Юсуфовича по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу Муртазаева М. Ю. — без удовлетворения, — говорится в постановлении.

Ранее пленум Верховного суда России постановил, что неверный адрес проживания водителя, указанный в учетной карточке транспортного средства, не является достаточным основанием для освобождения от ответственности за несвоевременную уплату штрафов. Речь идет о взысканиях, выписанных автоматическими камерами.

Пленум пояснил, что неполучение копии постановления о наложении штрафа, вынесенного в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ (при фиксации нарушения автоматическими средствами), из-за направления по адресу, указанному в регистрационных данных автомобиля, который не совпадает с фактическим местом жительства лица, не может служить уважительной причиной для отсрочки.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

