Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан в Юте

Подозреваемый в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка был арестован в штате Юта вечером 11 сентября, сообщает Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина был задержан около 23:00 по местному времени (08:00 мск пятницы).

Ранее Федеральное бюро расследований США обнародовало фотографии мужчины, который может быть причастен к убийству Кирка. На них изображен мужчина в темной бейсболке и солнцезащитных очках, скрывающих часть лица. Он был одет в джинсы и черный джемпер с частично видимым изображением государственного флага США. Также была обнародована видеозапись, которая запечатлела бегство предполагаемого убийцы.

До этого представитель ФБР в штате Юта Роберт Боулс сообщал, что оружие, предположительно использованное при убийстве Кирка, было найдено сотрудниками его бюро. По его словам, речь идет о высокомощной винтовке с продольно-скользящим затвором. При этом он подчеркнул, что поиски подозреваемого продолжаются с привлечением всех доступных ресурсов.