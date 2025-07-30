«Довольно длинный»: Трамп подколол Байдена, похваставшись ударом в гольфе Трамп заявил, что Байдену не удалось бы повторить его удар в гольфе

Президент США Дональд Трамп пошутил над физической формой свое предшественника Джо Байдена, комментируя свою игру в гольф, передает Fox News. Действующий глава государства сравнил себя с соперником, заявив, что тот не смог бы повторить его удар.

Вы видели мой удар на первой лунке? Довольно длинный, очень длинный. Это не Джо Байден, скажу я вам. Это не Байден, верно? Это был хороший удар, — отметил Трамп.

Ранее американист Малек Дудаков высказал мнение о проблемах со здоровьем у Трампа. Политолог провел параллель с Байденом, который также занимал высший государственный пост в преклонном возрасте. По прогнозу Дудакова, ситуация с двумя пожилыми лидерами подтолкнет американскую политическую систему к выдвижению более молодых кандидатов к выборам 2028 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто между тем отметил, что Трамп мог бы добиться большего в переговорах по Украине, если бы не помехи со стороны Байдена и руководства ЕС. По словам главы МИД, они несут ответственность за то, что сейчас происходит на поле боя.