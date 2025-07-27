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27 июля 2025 в 12:01

Сийярто назвал тех, кто мешает усилиям Трампа на Украине

Сийярто: Трамп мог добиться большего по Украине, если бы не Байден и ЕС

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп мог бы добиться большего в переговорах по Украине, если бы не помехи со стороны его предшественника Джо Байдена и руководства ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит РИА Новости, они несут ответственность за то, что сейчас происходит на поле боя.

Если бы бывший президент Байден и европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям президента Трампа в последние полгода, он мог бы добиться гораздо большего успеха, — сказал Сийярто.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему рассчитывает на политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине. По его словам, СВО продолжается из-за того, что Украина и Запад отказались от диалога.

Как считает отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, Украина в конечном итоге будет вынуждена принять российские условия мирного соглашения. По его оценке, текущая военная ситуация оставляет Киеву все меньше возможностей для дипломатического маневра, и в перспективе украинской стороне могут просто «предъявить условия капитуляции».

Петер Сийярто
Венгрия
Украина
Дональд Трамп
Джо Байден
Евросоюз
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