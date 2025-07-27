В Кремле раскрыли предпочтительный путь завершения конфликта на Украине

Россия по-прежнему рассчитывает на политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, СВО продолжается из-за того, что Украина и Запад отказались от диалога, передает РИА Новости.

СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты и самой Украиной, и западниками. Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас, — заключил представитель Кремля.

Песков также отметил, что обсуждать будущее российско-украинских отношений можно будет только после завершения спецоперации. Он подчеркнул, что начало нового этапа возможно только после достижения поставленных целей.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Украина в конечном итоге будет вынуждена принять российские условия мирного соглашения. По его оценке, текущая военная ситуация оставляет Киеву все меньше возможностей для дипломатического маневра, и в перспективе украинской стороне могут просто «предъявить условия капитуляции».