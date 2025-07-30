Рогов ответил, где может быть решена судьба Зеленского Член ОП Рогов: встреча лидеров России, США и Китая решит судьбу Зеленского

Судьба президента Украины Владимира Зеленского может быть решена на встрече российского лидера Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил NEWS.ru председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, именно поэтому Зленский готов на любые провокации.

Зеленский понимает, что время уходит. Он понимает, что на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет окончательно предопределена его судьба. Поэтому он будет пытаться цепляться за власть из последних сил и готов абсолютно на любые провокации, чтобы только продолжить грабить нашу землю, — сказал Рогов.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином до конца 2025 года. По словам американского лидера, председатель Китая тоже ждет будущего диалога.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в предметном плане не стоит. Так он ответил на вопрос журналистов о том, можно ли ожидать контактов двух лидеров после слов главы Белого дома о незаинтересованности в разговорах с Москвой.