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29 июля 2025 в 21:25

Трамп поделился планами по встрече с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином до конца года

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года. По словам американского лидера, которые передает The New York Times, коллега тоже ждет этого.

Он хочет встретиться, и я тоже с нетерпением жду встречи, — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что США и Китай договорились продлить паузу во взаимных торговых пошлинах еще на три месяца. Сообщалось, что решение будет официально объявлено на переговорах в Стокгольме, которые начались 28 июля. Текущее соглашение, действующее с мая, снизило пошлины: Китай установил 10% на американские товары, а США — 30% на китайские (с учетом 20% «фентаниловой» пошлины).

Между тем американский министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что США во время торговых переговоров с Китаем в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками иранской нефти, которая находится под санкциями. По его словам, 90% «черного золота» от Тегерана выкупает один лишь Пекин.

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