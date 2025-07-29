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29 июля 2025 в 21:20

Стало известно, что взволновало США во время переговоров с Китаем

Бессент: США обеспокоены закупками почти всей иранской нефти Китаем

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Mattie Neretin — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США во время торговых переговоров с Китаем в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками иранской нефти, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. По его словам, 90% «черного золота» от Тегерана выкупает один лишь Пекин, передает РИА Новости.

Мы также выразили обеспокоенность их закупками иранской нефти, находящейся под санкциями, 90% которой покупают они, — поделился Бессент.

Ранее стало известно, что США и Китай договорились продлить паузу во взаимных торговых пошлинах еще на три месяца. Сообщалось, что решение будет официально объявлено на переговорах в Стокгольме, которые начались 28 июля. Текущее соглашение, действующее с мая, снизило пошлины: Китай установил 10% на американские товары, а США — 30% на китайские (с учетом 20% «фентаниловой» пошлины).

До этого сообщалось, что Вашингтон и Брюссель достигли соглашения о введении 15-процентной таможенной пошлины на европейские товары, ввозимые в США. При этом тарифы на американский экспорт в ЕС отсутствуют. Первоначально Вашингтон планировал ввести 30-процентные пошлины на весь европейский экспорт.

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