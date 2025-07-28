Петербургский автозавод приостановил работу

«Автозавод Санкт-Петербург» ушел в отпуск с 28 июля по 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Там подчеркнули, что отпуск является плановым и коллективным. Собирать автомобили на протяжении этих трех недель не будут.

В плановом корпоративном отпуске «Автозавод Санкт-Петербург» будет с 28 июля по 17 августа, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на площадке будут собирать модель Lada Iskra, которую в 2024 году презентовал АвтоВАЗ. Планами на полях ПМЭФ поделился вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. В линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости.

До этого появилась информация, что «Автозавод Санкт-Петербург» в этом году собирается сократить выпуск автомобилей Xcite в 2,5 раза. В 2024 году было произведено около 16 500 автомобилей, что значительно ниже изначально установленного плана в 25 тысяч машин. Позднее прогноз производства был пересмотрен до 20 тысяч единиц, но и эта цель оказалась недостижимой.

Тем временем член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт сообщил, что немецкий автопром уже не так интересен россиянам. По его словам, этот рынок РФ заняли китайцы, которые делают машины и лучше, и дешевле.