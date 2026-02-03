Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:42

У бывшего сочинского судьи нашли арсенал оружия, элитные машины и статуэтки

У экс-судьи Слуки обнаружили оружие, элитные машины и коллекционные статуэтки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В доме бывшего сочинского судьи Валерия Слуки обнаружили арсенал оружия, элитные автомобили и коллекционные статуэтки, сообщили в Telegram-канале «112». По информации авторов публикации, его подозревают в работе на местного криминального авторитета.

По информации канала, при обысках в доме Слуки нашли штык-ножи, коллекционные кинжалы, охотничий арбалет и оружие, похожее на немецкий автомат Schmeisser MP40. Кроме того, правоохранители обнаружили автомобили марок BMW, Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser. Также на внутреннем балконе судьи оперативники нашли копию каллиграфической работы «Современная молочная культура» художника Покраса Лампаса, добавили авторы.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении Слуки. Полномочия судьи были прекращены досрочно.

До этого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Ее подозревали в организации преступной группы, которая занималась получением взяток.

