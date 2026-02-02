Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против судьи-взяточника Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против судьи из ЛНР Костулина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил у Высшей квалификационной коллегии судей разрешение о возбуждении уголовного дела против председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина, заявила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, мужчину обвиняют в получении взятки в размере 1,5 млн рублей.

Председателем СК РФ в Высшую квалификационную коллегию судей РФ направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Антрацитовского городского суда ЛНР, — подчеркнула Петренко.

Следствие установило, что в октябре 2023 года Костулин, будучи в курсе деталей уголовного дела в отношении одного из местных жителей, предложил своему знакомому выступить посредником. Через него от сестры подозреваемого была получена крупная денежная сумма. Взамен судья гарантировал, что по итогам рассмотрения дела подсудимому будет вынесен приговор с минимально возможным сроком наказания.

