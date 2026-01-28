Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 19:18

В офисах крупнейшего банка Германии прошли обыски

В офисах Deutsche Bank прошли обыски по делу об отмывании денег

Deutsche Bank Deutsche Bank Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам Германии провели обыски в штаб-квартире банка Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в его берлинском офисе, передает Der Spiegel. Прокуратурой ведется расследование, связанное с предполагаемым отмыванием денег, в котором фигурируют неустановленные лица и сотрудники организации.

По мнению следователей, банк ранее взаимодействовал с иностранными фирмами, которые были задействованы в этой схеме. В Deutsche Bank заявили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Киевскую городскую администрацию пришли с обысками. Директору департамента финансов Владимиру Репику предъявили подозрение в преступлении, связанном с выпуском облигаций в 2020 году. Следователи утверждают, что это нанесло ущерб бюджету, но мэрия это отрицает.

Силовики также нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина». Правоохранительные органы подозревают лидера политической силы в подкупе парламентариев за нужное голосование.

Германия
обыски
банки
отмывание денег
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долги Незлобина, нищета Панина: как живут звезды-релоканты за границей
На черноморском пляже сделали опасную находку
Российский вопрос расколол партию французских националистов
В РАН назвали возможную передачу ядерного оружия Швеции подарком для ВС РФ
Ограбление с игрушечным пистолетом довело пенсионера до скамьи подсудимых
Авербух рассказал о вернувшей в Россию Линичук
Авербух объяснил отсутствие политиков в новом сезоне «Ледникового периода»
Редкий деликатес из чистых рек: ленок и его калорийность
Россиянин призывал к терроризму и поплатился
«Выгребают всех»: экс-нардеп о плане Киева призвать в ВСУ иностранцев с ВНЖ
В офисах крупнейшего банка Германии прошли обыски
Стало известно о странном поведении обвиняемого в убийстве семи человек
Переговоры России и Сирии: что известно, Москва готовится сдать Асада?
Повзрослевший сын Пугачевой вызвал восхищение в Сети
«С юмором и без пафоса»: главврача обвинили в изнасиловании коллеги
«Для России это вызов»: энергетик о мерах ЕС в отношении судов без флага
В ВСУ претендуют на сотню тысяч живущих на Украине иностранцев
Врач назвала симптомы оторвавшегося тромба
Рубио подтвердил достижение соглашения по гарантиям безопасности для Киева
Рубио признал, что операция по похищению Мадуро висела на волоске
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.