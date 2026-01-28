В офисах крупнейшего банка Германии прошли обыски В офисах Deutsche Bank прошли обыски по делу об отмывании денег

Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам Германии провели обыски в штаб-квартире банка Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в его берлинском офисе, передает Der Spiegel. Прокуратурой ведется расследование, связанное с предполагаемым отмыванием денег, в котором фигурируют неустановленные лица и сотрудники организации.

По мнению следователей, банк ранее взаимодействовал с иностранными фирмами, которые были задействованы в этой схеме. В Deutsche Bank заявили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами.

