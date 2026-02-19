Зимняя Олимпиада — 2026
Неадекватный пассажир попытался вломиться в кабину пилотов самолета

В США пассажир пытался вломиться в кабину пилотов

В США пассажир попытался вломиться в кабину пилотов во время рейса в Джорджию, передает Fox News. Самолету пришлось экстренно вернуться в Хьюстон.

Экипаж среагировал на угрозу и связался с диспетчером. Буйного и полураздетого пассажира после посадки в Техасе встретили правоохранители.

По словам пилота, это первый случай в его практике, когда кто-то пытался проникнуть в кабину. Командир воздушного судна пояснил пассажирам, что возвращение на место отправки было необходимо для проверки правоохранительными органами.

Ранее пассажирский Boeing 757 российской чартерной авиакомпании Azur Air, подавший сигнал бедствия на пути из Нячанга в Иркутск, успешно совершил незапланированную посадку. По информации компании, борт приземлился во вьетнамском городе Ханой. При этом в самолете находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого самолет, следовавший из Шаннона в Бостон, совершил экстренную посадку из-за сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. Преступление в отношении подростка совершил ее сосед, 58-летний пассажир. В Шанноне подозреваемый был задержан полицией.

