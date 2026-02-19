Россиянам раскрыли, оштрафуют ли их за игру на гитаре или караоке дома Эксперт ЖКХ Бондарь: за громкую игру на гитаре дома в тихие часы грозит штраф

За громкую игру на гитаре дома в тихие часы предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, если нарушение носит систематический характер, сумма взыскания увеличивается до 4 тыс. рублей.

Что касается караоке или игры на гитаре, то они, на мой взгляд, относятся к категории наиболее раздражающих шумов. В регионах, где есть тихие часы, например, в Подмосковье с 13 до 15 часов, играть на пианино в это время запрещено. Барабаны в квартире почти всегда оказываются вне закона, ведь их громкость достигает 110 децибел. По закону Московской области за нарушение предусмотрен штраф 1–3 тыс. рублей. При повторном проступке в течение года сумма возрастает до 4 тыс. рублей. Чтобы не мешать соседям, музыкантам можно использовать электронные аналоги инструментов с выводом звука на наушники, — предупредил Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что из-за постоянных конфликтов, мешающих соседям, можно потерять квартиру, полученную по социальному найму. Он посоветовал в первую очередь обращаться с жалобами на шумных соседей в полицию или управляющую компанию.