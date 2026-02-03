Свитшот Эпштейна исчезает с маркетплейсов На маркетплейсах удаляют товары, связанные с Эпштейном

Российские маркетплейсы начали удалять карточки с изображением американского финансиста Джеффри Эпштейна, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Также среди товаров нашлась копия свитшота с застежкой, которую он часто носил, но с флагом РФ, а не США.

В описаниях некоторых товаров содержались провокационные фразы вроде: «Кофта для тела — приглашение для души. Остров ждет!». В пресс-службах маркетплейсов сообщили, что для выявления таких объявлений использовались алгоритмы. Работа над блокировкой продолжается.

Ранее стало известно, что в материалах дела Джеффри Эпштейна обнаружили упоминания ведущих киевских модельных агентств Linea12 и L-Models. Согласно вскрытой переписке, эти организации фигурировали в обсуждениях, касавшихся поиска девушек на Украине для нужд Эпштейна и его окружения.

Также в новых материалах обнаружили упоминание владельца российского агентства VIP-знакомств Петра Листермана. Согласно электронному письму из архива Эпштейна за февраль 2018 года, в его рабочем графике была запланирована встреча с российским бизнесменом. Сам Листерман отрицает, что когда-либо имел дело с финансистом.