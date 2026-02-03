Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 18:47

Имя российского «сводника №1» упоминалось в переписке Эпштейна

RT: в файлах Эпштейна упоминался глава агентства VIP-знакомств Петр Листерман

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В новых материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили упоминание владельца российского агентства VIP-знакомств Петра Листермана, сообщает RT. Согласно электронному письму из архива Эпштейна за февраль 2018 года, в его рабочем графике была запланирована встреча с российским бизнесменом.

Сам Петр Листерман, известный как «сводник №1» и прообраз главного героя фильма «Глянец», категорически отрицает какие-либо контакты с американцем. В комментарии для журналистов он заявил, что никогда не общался со скандально известным финансистом.

Серьезные вопросы у вас... Ну конечно, нет. Не встречались, письма не получал, — заявил бизнесмен.

Несмотря на это, упоминание его имени в почте Эпштейна вызвало широкий резонанс, так как агентство Листермана специализируется на поиске «невест» для богатейших людей мира.

Ранее в материалах дела появилось упоминание двух киевских агентств: Linea12 и L-Models. Согласно вскрытой переписке, эти организации фигурировали в обсуждениях, касавшихся поиска девушек на Украине для нужд Эпштейна и его окружения.

Джеффри Эпштейн
бизнесмены
знакомства
сводничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
«Нема денег»: Захарова раскрыла, почему Рютте выступал в полупустой Раде
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.