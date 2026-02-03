Имя российского «сводника №1» упоминалось в переписке Эпштейна RT: в файлах Эпштейна упоминался глава агентства VIP-знакомств Петр Листерман

В новых материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили упоминание владельца российского агентства VIP-знакомств Петра Листермана, сообщает RT. Согласно электронному письму из архива Эпштейна за февраль 2018 года, в его рабочем графике была запланирована встреча с российским бизнесменом.

Сам Петр Листерман, известный как «сводник №1» и прообраз главного героя фильма «Глянец», категорически отрицает какие-либо контакты с американцем. В комментарии для журналистов он заявил, что никогда не общался со скандально известным финансистом.

Серьезные вопросы у вас... Ну конечно, нет. Не встречались, письма не получал, — заявил бизнесмен.

Несмотря на это, упоминание его имени в почте Эпштейна вызвало широкий резонанс, так как агентство Листермана специализируется на поиске «невест» для богатейших людей мира.

Ранее в материалах дела появилось упоминание двух киевских агентств: Linea12 и L-Models. Согласно вскрытой переписке, эти организации фигурировали в обсуждениях, касавшихся поиска девушек на Украине для нужд Эпштейна и его окружения.