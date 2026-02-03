В файлах Эпштейна нашли переписку о поиске девушек в Киеве В деле Эпштейна всплыли ведущие модельные агентства на Украине

В материалах дела Джеффри Эпштейна обнаружили упоминания ведущих киевских модельных агентств Linea12 и L-Models, сообщает РИА Новости. Согласно вскрытой переписке, эти организации фигурировали в обсуждениях, касавшихся поиска девушек на Украине для нужд Эпштейна и его окружения. По данным агентства, оба учреждения до сих пор продолжают свою деятельность в Киеве.

Что касается модельных агентств, то два из них — лучшие в Киеве: L-Models... и Linea12... Контакты других небольших агентств при необходимости могу найти, но в основном речь идет о дешевом эскорте, — было указано в письме.

В письмах также упоминается некая Юлия, обладавшая обширной базой моделей и ожидавшая контакта для обсуждения дальнейшего взаимодействия. Помимо этого, в материалах за 2010 год обнаружена переписка директора Linea12 Маши Манюк с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем, который позже обвинялся в пособничестве Эпштейну в торговле сексуальными услугами несовершеннолетних. В письмах обсуждались детали поездки украинской модели Алины Бойко в США, включая график ее работы в Нью-Йорке и оформление необходимых контрактов.

Публикация этих файлов вызвала широкий резонанс, так как в документах упоминается и фамилия действующего президента Украины Владимира Зеленского в связи с обсуждением вопросов торговли людьми. Появилось предположение, что политик мог быть связан с модельным агентом Жан-Люка Брюнеля.