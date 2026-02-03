Имена российских миллиардеров всплыли в документах Эпштейна

Материалы из файлов об обвиненном в секс-торговле несовершеннолетними покойном финансисте Джеффри Эпштейне, опубликованные Минюстом США, свидетельствуют о его интересе к российским бизнесменам и их связям, пишет РБК. По информации агентства, финансист получал и изучал подборки публикаций о крупнейших предпринимателях России, их судебных делах, санкциях против России, а также об основателе Telegram Павле Дурове.

В материале говорится, что в рассекреченных документах содержатся списки участников Всемирного экономического форума в Давосе (2011, 2013 годы) и Петербургского международного экономического форума (2015 год), в которых упоминаются фамилии Алекперов, Мордашов, Михельсон, Лисин, Тимченко и Усманов. На почту Эпштейна, пишет агентство, часто присылали аналитические материалы, описывающие актуальную информацию в российской экономике.

В одном из писем 2014 года, как сказано в публикации, некий Оливье Колом сообщает Эпштейну об ужине с Владимиром Лисиным в Париже и называет его «хорошим парнем», предлагая им встретиться в Москве. Эпштейн в ответ интересуется, нет ли у французского правительства «отличной недвижимости в любой точке мира» на продажу.

Ранее в опубликованных файлах Минюста США нашли информацию, что Эпштейн мог познакомить президента США Дональда Трампа с его женой Меланией. По словам бывшей помощницы финансиста, работавшей у него в период с 2005 по 2006 год, именно Эпштейн представил будущую супругу нынешнему главе Белого дома.