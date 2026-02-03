Робот-гуманоид установил мировой рекорд на беговой дорожке В Китае робот разогнался до 10 м/с на беговой дорожке и установил мировой рекорд

Китай разработал гуманоидного робота Bolt, который способен достигать скорости до 10 м/с при беге, сообщил разработчик, Ханчжоуский международный научно-технический инновационный центр, в своем аккаунте в соцсети WeChat. Это сделало его самым быстрым роботом в мире.

Ханчжоуский международный научно-технический инновационный центр при Чжэцзянском университете официально представил полноразмерного человекоподобного робота Bolt. Благодаря скорости бега 10 м/с, он стал самым быстрым роботом в мире на сегодняшний день, — говорится в сообщении.

Робот-гуманоид был назван в честь ямайского легкоатлета Усэйна Болта, который установил мировой рекорд на дистанции 100 метров. Команда разработчиков намерена и дальше совершенствовать робота, расширяя спектр его возможностей. Планируется использовать его не только в производстве, но и в сфере услуг.

Ранее робот-гуманоид Гоша с «Робостанции» на ВДНХ впервые в истории российского театра посетил футуристический спектакль Аллы Духовой «Мы из будущего». Ему позволили самостоятельно выбрать постановку для посещения. Этот визит стал беспрецедентным событием и новым шагом в интеграции технологий в культурную жизнь, объединив передовые технологии с искусством. Гоша стал единственным роботизированным зрителем на спектакле TODES.