Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 20:54

Робот-гуманоид установил мировой рекорд на беговой дорожке

В Китае робот разогнался до 10 м/с на беговой дорожке и установил мировой рекорд

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Китай разработал гуманоидного робота Bolt, который способен достигать скорости до 10 м/с при беге, сообщил разработчик, Ханчжоуский международный научно-технический инновационный центр, в своем аккаунте в соцсети WeChat. Это сделало его самым быстрым роботом в мире.

Ханчжоуский международный научно-технический инновационный центр при Чжэцзянском университете официально представил полноразмерного человекоподобного робота Bolt. Благодаря скорости бега 10 м/с, он стал самым быстрым роботом в мире на сегодняшний день, — говорится в сообщении.

Робот-гуманоид был назван в честь ямайского легкоатлета Усэйна Болта, который установил мировой рекорд на дистанции 100 метров. Команда разработчиков намерена и дальше совершенствовать робота, расширяя спектр его возможностей. Планируется использовать его не только в производстве, но и в сфере услуг.

Ранее робот-гуманоид Гоша с «Робостанции» на ВДНХ впервые в истории российского театра посетил футуристический спектакль Аллы Духовой «Мы из будущего». Ему позволили самостоятельно выбрать постановку для посещения. Этот визит стал беспрецедентным событием и новым шагом в интеграции технологий в культурную жизнь, объединив передовые технологии с искусством. Гоша стал единственным роботизированным зрителем на спектакле TODES.

Китай
роботы
рекорды
разработки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гладков раскрыл подробности ракетного удара ВСУ по Белгороду
Дибров сменил имидж после развода и появился на премьере одного фильма
На стихийном мемориале поменяли фото убитого мальчика
Раскрыто возможное наказании для актрисы театра из-за драки на парковке
Генсек НАТО заявил о трудных решениях для мира на Украине
Робот-гуманоид установил мировой рекорд на беговой дорожке
На Кубе сообщили о новом температурном рекорде
В Европе раскрыли виновников затягивания конфликта на Украине
«Самая мерзкая страна»: Жириновский назвал главных врагов России
Россиянин получил срок за тройное нападение на женщин
Появились кадры последних минут жизни мальчика из Петербурга
США сбили иранский беспилотник в Аравийском море
Долина впервые отменила концерт после скандала: ее карьере точно конец?
Свитшот Эпштейна исчезает с маркетплейсов
Путин назвал способ повысить эффективность экономики России
Минкульт поставил точку в споре о Школе-студии МХАТ: Богомолов остается?
«Нам нужно добиться восстановления темпов»: Путин об экономике России
Путин сделал прогноз об инфляции к концу года
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.