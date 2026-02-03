Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше

Педофил жестоко расправился с девятилетним мальчиком в Санкт-Петербурге, в Белгороде сообщили об обострении обстановки, США и европейские страны подготовили план на случай нарушения перемирия на Украине — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Убил и сбросил тело в водоем

В Петербурге задержан 38-летний уроженец Лисичанска по подозрению в похищении и убийстве девятилетнего ребенка. По данным следствия, мужчина, имевший проблемы с долгами, дал признательные показания. Он заявил, что утопил тело мальчика.

Труп был найден ночью вмерзшим в лед в Ленобласти. Его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

При этом выяснилось, что задержанный увлекался детской порнографией. Источник отметил, что большое количество соответствующего контента обнаружено на его электронных устройствах. А жители деревни Яльгелево в Ленобласти, где жил подозреваемый, заявили, что считают его конфликтным и агрессивным человеком. Местная жительница рассказала телеканалу, что мужчину подозревают в гибели еще одного человека. Женщина вспомнила инцидент 2024 года, когда в реке нашли тело местного жителя Валентина. Теперь соседи допускают версию убийства.

Спасатели достают тело убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

Также появилась информация, что убитый не посещал школу. Ребенка зачислили в первый класс, но он не ходил на занятия, поскольку не прошел психологическую комиссию. Мальчик рос в многодетной семье, у него четыре сестры и два брата.

Мать мальчика заявила, что в его поведении в день пропажи не было ничего странного. Она подчеркнула, что ее сын был хорошим: летом занимался спортом, скейтом и паркуром, а зимой и осенью рисовал и лепил.

Telegram-канал SHOT сообщил, что мать и отчим мальчика могли заставить сына шантажировать педофила. По информации источника, это одна из версий, которую сейчас рассматривает следствие.

Сотрудница магазина в ТЦ рассказала, что мать убитого начала искать его в ТЦ, где он подрабатывал, уже в обед 30 января. По ее словам, женщина пришла вместе с родственницами за несколько часов до того, как появились новости о пропаже ребенка, они пытались получить записи с камер видеонаблюдения. Однако тогда им отказали.

«Я еще говорю [охраннику]: „Странно, а чего она так рано засуетилась? Может, она вообще в курсе про этот шантаж?“» — усомнилась женщина.

Правозащитник Михаил Салкин отметил, что родителям мальчика может также грозить срок за вымогательство, если подтвердится факт шантажа убийцы сына. По его словам, они также могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Обострение на границе: Белгородская область готовится к новым ударам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в приграничье региона ситуация продолжает оставаться крайне сложной. По его словам, местные власти намерены усилить защиту и продолжат быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«В приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной», — сказал он.

Гладков также рассказал, что в белгородском приграничье с начала текущего года из-за атак ВСУ погиб 21 мирный житель. Губернатор отметил, что показатель увеличился в 10 раз по сравнению с 2025 годом.

«С 1 января 2026 года у нас, к большому горю, погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них шесть детей. По сравнению с 2025 годом у нас выросло число погибших в 10 раз», — констатировал глава региона.

Также белгородский губернатор сообщил, что ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью одного из новейших дронов «Жук». По данным Гладкова, разработанный украинской компанией «Атарна» БПЛА был сбит в промежуток с 07:00 2 февраля по 07:00 3 февраля. Всего были уничтожены 63 украинских беспилотника.

Известно, что «Жук» появился осенью 2025 года. Он представляет собой дрон-камикадзе самолетного типа, запускаемый с катапульты. Производитель утверждает, что «Жук» пригоден для эксплуатации в условиях противодействия со стороны противника и устойчив к воздействию средств РЭБ. Заявленный радиус боевого применения летательного аппарата — от 40 км.

План НАТО на случай нарушения перемирия на Украине

США и европейские государства согласовали план военного ответа на случай нарушения перемирия на Украине, сообщает Financial Times. Согласно ему, западные страны могут отправить в страну свои вооруженные силы в случае продолжительного срыва режима прекращения огня.

«Это предложение неоднократно обсуждалось украинскими, европейскими и американскими официальными лицами в декабре и январе; оно предполагает многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия», — говорится в публикации.

Как отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru, Запад стремится навязать России временное перемирие, чтобы дать возможность украинской армии восстановить силы. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет этого из-за энергетических проблем в стране.

«На Москву загодя, превентивно оказывают давление еще до переговоров, которые перенесли. То есть, дескать, если РФ не согласится на перемирие, которое ей будут предлагать, то это сочтут за нарушение», — пояснил Безпалько.

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он подчеркнул, что роль Евросоюза в данном контексте ограничивается лишь вспомогательной функцией, так как он не обладает полной самостоятельностью в мирных переговорах. Кроме того, по словам политолога, если ЕС вдруг решится на агрессивные действия против России, это будет не просто повод для развязывания войны, а фактически ее начало.

«Готов ли Евросоюз начинать войну с Россией? Я убежден, что нет. Американцы тоже вряд ли к этому готовы, поэтому [заявление о военном ответе на нарушение перемирия] звучит скорее как популистская речь», — заключил Безпалько.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также отметил, что силовой план Запада создает риск прямого конфликта между ядерными державами. Однако, по его словам, соответствующая публикация британской газеты нуждается в более серьезной верификации.

«Сама идея силового „ответа“ Брюсселя или Вашингтона на „нарушения“ Москвы означает прямые военные действия между ядерными державами. В такой трактовке создаются предпосылки для крайне опасной эскалации и втягивания западных стран в конфликт с Россией», — сказал депутат.

