03 февраля 2026 в 11:11

«Я узнала, что сына нет»: мать убитого школьника рассказала о его пропаже

Мать убитого в Петербурге школьника не заметила странностей в его поведении

Спасатели достают тело убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, пропавшего в Петербурге 30 января, из водоема в Ломоносовском районе Ленинградской области Спасатели достают тело убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, пропавшего в Петербурге 30 января, из водоема в Ломоносовском районе Ленинградской области Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Мать убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего школьника заявила, что в его поведении в день пропажи не было ничего странного. Она подчеркнула, что ее сын был хорошим — летом занимался спортом, скейтом и паркуром, а зимой и осенью рисовал и лепил, передает 78.ru.

Я час назад узнала, что у меня сына нет. <…> Ничего странного не было, все как обычно, не ссорился, не кричал, очень хороший мальчик был. Летом занимался спортом, скейтом, паркуром, зимой и осенью рисовал, лепил, гулял с друзьями, — рассказала женщина.

Она подтвердила, что находится в декрете по уходу за младшим ребенком, которому полгода, и не работает. Ежедневно она давала сыну по 200–300 рублей на карманные расходы, но не знала о возможных подработках мальчика. Также, по информации издания, у ребенка не было личного телефона.

Ранее в Сети появилась информация, что мальчик не посещал школу. Его не зачислили в первый класс, поскольку не прошел психологическую комиссию. Мальчик рос в многодетной семье, у него четверо сестер и двое братьев. Старшему ребенку в семье — 13 лет, младшему — шесть месяцев. Все старшие дети, за исключением погибшего, посещали школу.

