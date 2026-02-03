Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 12:30

Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 3 февраля 2026 года, как развивается наступление, что происходит в районе Волчанска и Купянска, как авиация и «Солнцепеки» срывают контратаки ВСУ?

Наступление ВС России на Харьков 3 февраля

ВС РФ продвигаются в населенных пунктах и лесных массивах близ Волчанска, есть успехи на Хатненском участке; российская авиация, расчеты БПЛА «Герань» и ТОС-1А «Солнцепек» точечно отрабатывают по скоплениям живой силы и техники ВСУ; украинская сторона доукомплектовывает понесшие значительные потери мотопехотные бригады подразделениями из учебных центров для подготовки новых контратак, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В лесном массиве возле Старицы „Воины Севера“ продвинулись на двух участках и овладели участком леса. Общее продвижение составило до 300 метров. Ударами авиации уничтожены позиции 72-й мехбригады ВСУ», — уточнил источник.

В районе Симоновки, утверждает канал, российские подразделения продвинулись на четырех участках вглубь лесного массива на 300 метров, овладев двумя опорными пунктами ВСУ. Потерпев неудачу в попытках вернуть утраченные позиции, украинские войска оборудуют запасные рубежи южнее Симоновки и Графского, а также продолжают дистанционное минирование местности, отметили авторы.

В районе Волчанских Хуторов авиация и расчеты ТОС нанесли удары по позициям 113-й бригады территориальной обороны и 159-й мехбригады ВСУ, сообщил источник.

На Хатненском участке, заявил канал, экипажи ВКС РФ и расчеты ТОС-1А «Солнцепек» поразили позиции 1-й бригады теробороны и 3-й тяжелой мехбригады бригады ВСУ в районах Чугуновки и Хатнего. Штурмовые группы «северян» продвинулись по лесополосам на пяти участках, общее продвижение составило до 400 метров, говорится в публикации.

«Леса зачищают огнем», «ВСУ бегут и минируют тылы», «„Солнцепеки“ ломают украинские войска под Харьковом», «Авиация устроила ВСУ ад на земле», — пишут пользователи Сети.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«На Липцевском участке — без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV группировки войск „Север“ наносили удары по выявленным пунктам управления БПЛА и маршрутам снабжения ВСУ в районе Липцев и окрестностях», — добавили авторы.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск за сутки составили свыше 80 человек в Харьковской области. Также уничтожены вооружение, техника, пункты управления беспилотниками и склады материальных средств, сообщает «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в районе Песчаного Верхнего. Есть успехи в районе Петропавловки. Российские войска наступают от Подолов к окраинам Купянска-Узлового. В самом Купянске продолжаются бои», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев также заявил о тактических успехах российских войск на Купянском участке. По его словам, поступает информация о зачистке села Песчаное, при этом вдоль железной дороги на Купянск-Узловой сохраняется присутствие ВСУ. В районе Подолов и Петропавловки отмечено продвижение ВС РФ, в самом Купянске идут вязкие встречные бои, утверждает политик. Также отмечены успехи ВС РФ в районе Амбарного, добавил Царев.

«На Харьковском направлении ВС РФ расширяют зону присутствия в лесных массивах в районе Симоновки, Старицы и Волчанских Хуторов, продолжаются бои за Графское. Наши войска бьют всем спектром оружия по логистике ВСУ», — подчеркнул Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

