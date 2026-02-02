Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 11:59

Наступление ВС РФ на Харьков 2 февраля: «Солнцепеки» выжигают целые бригады

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 2 февраля 2026 года, как развивается наступление, что происходит в Купянске и на других участках, как «Солнцепеки» выжигают целые бригады ВСУ?

Наступление ВС России на Харьков 2 февраля

ВС РФ с тяжелыми боями наступают на всех участках Харьковского направления, российская авиация, расчеты БПЛА «Герань» и артиллерия интенсивно работают по выявленным позициям ВСУ, украинские войска ракетами атаковали гражданские объекты в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „Бесстрашные“ продвинулись на 200 м на двух участках. Ударами ТОС-1А поражены позиции 127-й тяжелой мехбригады ВСУ. У Симоновки „Воины Севера“ продвинулись на трех участках в прилегающем лесном массиве на 350 м и овладели двумя опорными пунктами противника», — уточнил источник.

ВСУ кинули на верную смерть подразделения разведчиков из ГУР МО Украины, чтобы отбить утраченные позиции, — безуспешная попытка обернулась отходом украинских сил с потерями, пишут авторы.

В районе Волчанских Хуторов российская авиация и расчеты ТОС уничтожили позиции 113-й бригады теробороны и 157-й мехбригады ВСУ; на Хатненском участке штурмовые группы «северян» продвинулись по лесополосам на 500 м; «Солнцепеки» поразили позиции 1-й бригады теробороны у Чугуновки, утверждает канал.

«„Солнцепеки“ сжигают пехоту в огненном аду под Харьковом», «В мясорубку уже кидают элитные подразделения разведки», «Всех в расход», — пишут пользователи Сети.

«На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV группировки „Север“ наносили удары по выявленным пунктам управления БПЛА ВСУ в районе Липцев», — добавили авторы.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более восьми с половиной десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, 11 пунктов управления БПЛА и два склада матсредств, сообщил «Северный ветер».

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети

«На Купянском направлении ВС РФ контролируют западную часть Петропавловки и продвигаются в лесном массиве в южной части Кучеровки. В районе населенного пункта Подолы продолжаются бои», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев также заявил, что большая часть Петропавловки находится под контролем российских войск. Идут бои за Куриловку и Песчаное, добавил источник.

«На Харьковском участке активизировался Липцевский участок: освобождено Зеленое. Это село у границы с Шебекинским районом Белгородской области, в пяти километрах к востоку от нашего плацдарма под Липцами. Идут вязкие бои в Волчанских Хуторах. Пока нашим не удалось продвинуться на юг от Вильчи. Есть успехи в боях за Круглое, Чугуновку», — утверждает Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Изменившаяся погода сыграла на руку российским военнослужащим в ходе битвы за Зеленое, отметили в МО России. Из-за резкого потепления и влажности в селе образовался туман, что создало помеху для дронов противника.

«Российские штурмовики воспользовались резким изменением погодных условий. <...> Это также послужило естественной маскировкой при штурме позиций противника», — говорится в сообщении.

Перед основным штурмом артиллеристы 11-го армейского корпуса отработали по позициям украинской армии. Также весомый вклад внесли подразделения войск беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии.

