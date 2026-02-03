Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 11:14

Соседи предполагаемого убийцы Паши заподозрили его еще в одной расправе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жители поселка Яльгелево в Ленобласти, где жил подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего Паши из Санкт-Петербурга, считают его конфликтным и агрессивным человеком, сообщила РЕН ТВ местная жительница Валерия. Она рассказала телеканалу, что мужчину подозревают в гибели еще одного человека.

По ее словам, мужчина постоянно ссорился с соседями и грубо реагировал даже на обычные бытовые замечания. Так, выгуливая собаку без намордника, он мог устроить скандал, если ему на это указывали.

Собеседница телеканала также вспомнила инцидент 2024 года, когда в реке нашли тело местного жителя Валентина. Теперь соседи допускают версию убийства.

Был случай пару лет назад, когда в поселке нашли утопленника в озере с гирей и рюкзаком, Валентина. Мы пошли к Петру попросить предоставить нам камеры видеонаблюдения – он отказал, это нам странным показалось, — поделилась она.

Тело школьника, в убийстве которого признался задержанный ранее уроженец ЛНР, было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти. Его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

убийства
Санкт-Петербург
дети
Ленобласть
соседи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками
Стала известна пугающая версия об убийстве мальчика в Петербурге
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.