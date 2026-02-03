Соседи предполагаемого убийцы Паши заподозрили его еще в одной расправе

Жители поселка Яльгелево в Ленобласти, где жил подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего Паши из Санкт-Петербурга, считают его конфликтным и агрессивным человеком, сообщила РЕН ТВ местная жительница Валерия. Она рассказала телеканалу, что мужчину подозревают в гибели еще одного человека.

По ее словам, мужчина постоянно ссорился с соседями и грубо реагировал даже на обычные бытовые замечания. Так, выгуливая собаку без намордника, он мог устроить скандал, если ему на это указывали.

Собеседница телеканала также вспомнила инцидент 2024 года, когда в реке нашли тело местного жителя Валентина. Теперь соседи допускают версию убийства.

Был случай пару лет назад, когда в поселке нашли утопленника в озере с гирей и рюкзаком, Валентина. Мы пошли к Петру попросить предоставить нам камеры видеонаблюдения – он отказал, это нам странным показалось, — поделилась она.

Тело школьника, в убийстве которого признался задержанный ранее уроженец ЛНР, было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти. Его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.