Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь

Подростку, напавшему на учителя и одноклассников в уфимской школе, оказывают психологическую помощь, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихин. До этого она рассказывала, что школьник из благополучной семьи, на учете ни он сам, ни его семья не состоят.

Ему оказывают психологическую помощь, — сказала собеседница агентства.

Девятиклассник напал на гимназию утром 3 февраля. Известно, что школьник выстрелил в учителя и трех одноклассников из пластикового пневматического автомата. Как уточнили в МВД Башкирии, подросток также взорвал петарду во время нападения.

После задержания подросток признался, что никому не хотел причинить вреда. Он планировал припугнуть обидчиков, так как другие способы достучаться до них не помогали. По словам подростка, он готовился к преступлению в течение нескольких недель.

До этого глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что руководство гимназии в Уфе уволят при подтверждении факта буллинга юноши, напавшего на учителя. По его словам, подросток из полной семьи, кроме него родители воспитывают еще двоих детей.