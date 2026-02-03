Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 19:58

Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь

Читайте нас в Дзен

Подростку, напавшему на учителя и одноклассников в уфимской школе, оказывают психологическую помощь, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихин. До этого она рассказывала, что школьник из благополучной семьи, на учете ни он сам, ни его семья не состоят.

Ему оказывают психологическую помощь, — сказала собеседница агентства.

Девятиклассник напал на гимназию утром 3 февраля. Известно, что школьник выстрелил в учителя и трех одноклассников из пластикового пневматического автомата. Как уточнили в МВД Башкирии, подросток также взорвал петарду во время нападения.

После задержания подросток признался, что никому не хотел причинить вреда. Он планировал припугнуть обидчиков, так как другие способы достучаться до них не помогали. По словам подростка, он готовился к преступлению в течение нескольких недель.

До этого глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что руководство гимназии в Уфе уволят при подтверждении факта буллинга юноши, напавшего на учителя. По его словам, подросток из полной семьи, кроме него родители воспитывают еще двоих детей.

школы
нападения
Уфа
омбудсмены
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
«Нема денег»: Захарова раскрыла, почему Рютте выступал в полупустой Раде
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.