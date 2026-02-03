Омбудсмен объяснила, почему молодежь «разговаривает на мате»

В России молодое поколение начало буквально «разговаривать на мате», так как россияне в целом перестали читать, заявила детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская на пресс-конференции по итогам XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, русский язык из-за этого беднеет.

Мы перестали сами читать. Если мы раньше были самой читающей нацией, то мы с вами перестали читать. А что значит перестать читать детям и дети перестали читать нашу литературу? Это значит то, что оскудевает русская речь, русская культура, что язык становится бедным. Ребята не владеют уже этими прекрасными русскими красивейшими оборотами. А природа пустоты не терпит, а есть прекрасный «низкий» язык, и можно изъясняться на нем, — отметила она.

Ярославская призвала бороться с ненормативной лексикой. Для этого, по ее мнению, надо популяризировать русскую культуру, литературу и классику. И, возможно, это нужно делать как раз на этих примерах, объяснила омбудсмен.

Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил, что английский язык вытеснил более важные предметы в школах, в том числе историю. Он отметил, что для детей, которые планируют углубленное изучение английского, уже существуют соответствующие учреждения.