В России объяснили, зачем в школах хотят сократить уроки английского Член ОП Пожигайло: английский язык вытеснил более важные предметы в школах

Английский язык вытеснил более важные предметы в школах, в том числе историю, литературу и музыку, заявил НСН первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. Так он отреагировал на соответствующую инициативу.

У нас уроки английского изначально «съели» два часа уроков чтения с первого класса, уроки труда, литературу, если говорим про старшие классы. На музыку у детей не хватает времени, а это увеличивает математические и физические способности. История формирует настоящий патриотизм, а литература — нравственное пространство человека. Английский язык вдруг вытеснил все эти предметы, — высказался Пожигайло.

Он отметил, что для детей, которые планируют углубленное изучение английского, уже существуют соответствующие учреждения. Кроме того, для этого есть репетиторы. По его мнению, лишь 3-4% выпускников школ используют английский во взрослой жизни. В остальных же случаях знание иностранного языка без практики просто теряется.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что результаты нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России» могут войти в ЕГЭ. Он напомнил, что количество часов преподавания истории в школе с 2025 года увеличено на 30%.