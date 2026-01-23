Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 14:03

В России объяснили, зачем в школах хотят сократить уроки английского

Член ОП Пожигайло: английский язык вытеснил более важные предметы в школах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Английский язык вытеснил более важные предметы в школах, в том числе историю, литературу и музыку, заявил НСН первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. Так он отреагировал на соответствующую инициативу.

У нас уроки английского изначально «съели» два часа уроков чтения с первого класса, уроки труда, литературу, если говорим про старшие классы. На музыку у детей не хватает времени, а это увеличивает математические и физические способности. История формирует настоящий патриотизм, а литература — нравственное пространство человека. Английский язык вдруг вытеснил все эти предметы, — высказался Пожигайло.

Он отметил, что для детей, которые планируют углубленное изучение английского, уже существуют соответствующие учреждения. Кроме того, для этого есть репетиторы. По его мнению, лишь 3-4% выпускников школ используют английский во взрослой жизни. В остальных же случаях знание иностранного языка без практики просто теряется.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что результаты нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России» могут войти в ЕГЭ. Он напомнил, что количество часов преподавания истории в школе с 2025 года увеличено на 30%.

дети
школьники
образование
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зимняя охота с нарезным оружием: секреты подготовки без ошибок
Эта крупа лучше гречки: почему стоит включить в рацион просо
Адвокат рассказал, что может грозить владельцу рухнувшего ТЦ в Новосибирске
Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Польские фермеры запротестовали из-за Украины
В Аzur Air раскрыли судьбу пассажиров экстренно севшего в Китае самолета
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.