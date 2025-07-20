В Германии оценили интерес россиян к немецкому автопрому

Немецкий автопром уже не так интересен россиянам, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт. По его словам, этот рынок РФ заняли китайцы, которые делают машины и лучше, и дешевле.

После 2022 года российский рынок покинули, прежде всего, немецкие автомобильные концерны, компании машиностроения, химии.<...> Китайцы уже заняли российский рынок. У них есть имя, у них есть марка. Китайцы не только делают автомобили лучше, они делают их еще и дешевле, — сказал он.

Он добавил, что немецкий автопром может предложить российскому потребителю только двигатель внутреннего сгорания. В электромобилях он вообще не конкурентоспособен, резюмировал Эбергардт.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич рассказал, что интерес Toyota и Nissan к возвращению на российский рынок обусловлен его масштабами. Несмотря на снижение продаж, в апреле 2025 года Россия заняла пятое место в Европе по объемам реализации автомобилей, уступив только Германии, Италии, Франции и Великобритании, но в то же время опередив Испанию.