Вооруженные силы Украины могут атаковать Запорожье в период выдвинутого главой Белого дома Дональдом Трампом ультиматума, после которого США могут ввести пошлины в отношении России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, украинские силы способны нанести удар по городу, чтобы обвинить РФ в гибели мирных жителей. Он также не исключил возможных провокаций ВСУ на приграничных территориях.

Чего ожидать от ВСУ в течение ультиматума Трампа? Ожидать стоит чего угодно. Это может быть и удар по, например, городу Запорожью, к которому наша армия идет все активнее и быстрее. В результате гибели мирного населения ВСУ обвинят РФ. В городе Запорожье наименее лояльное [к украинскому руководству] население. [ВСУ подумают], что запорожцев не жалко, потому что это отрезанный ломоть для этого рейха. Это могут быть и вторжения в какие-то приграничные российские регионы. Это может быть все что угодно, — пояснил Рогов.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по детской площадке в городе Васильевка. По его словам, в результате обстрела были ранены двое несовершеннолетних — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. Он уточнил, что оба пострадавших ребенка получили осколочные ранения.

Ранее появилась информация, что Трамп засомневался в эффективности своего ультиматума в отношении России. По словам американских журналистов, глава Белого дома начал колебаться, хотя не прошло и суток с того момента, как он пригрозил Москве финансовыми санкциями.