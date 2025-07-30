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30 июля 2025 в 16:34

Украинские военные ударили по площадке и ранили детей

Двое детей пострадали при ударе ВСУ по площадке в Васильевке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины открыли огонь по детской площадке в Васильевке Запорожской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в результате обстрела были ранены двое несовершеннолетних — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения.

В результате обстрела противником территории детской площадки в городе Васильевке пострадали двое детей: девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения, — говорится в сообщении.

Как уточнил Балицкий, оба пострадавших ребенка получили осколочные ранения. Они были доставлены в больницу, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. Глава региона находится на связи с оперативными службами. Он предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома в Белгороде. Предварительно, повреждены минимум три квартиры, в них выбито остекление и разрушены балконы. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Евгений Балицкий
Запорожская область
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ВСУ
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