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30 июля 2025 в 17:57

Путин назвал красивый курорт России

Путин назвал курорт Архыз в Карачаево-Черкесии красивым местом

Рабочая встреча с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым Рабочая встреча с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в беседе с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым назвал Архыз красивым местом, сообщили в пресс-службе Кремля. Также глава государства поинтересовался, катаются ли там люди на лыжах. Руководитель республики ответил, что курорт работает круглый год и его активно посещают любители зимних видов спорта.

Красивое место, — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент спросил у Темрезова, когда будет построен аэропорт Архыз. Глава КЧР доложил, что, вероятно, это произойдет к концу 2028 года, а в 2029-м уже начнутся активные перелеты. В связи с этим Путин выразил мнение, что количество туристов сразу же увеличится.

Ранее сообщалось, что Россия и Мадагаскар начали проработку возможности организации прямого авиасообщения между странами. Как отметили в Минтрансе РФ, между государствами уже существует необходимая нормативная база для организации воздушного сообщения.

До этого стало известно, что первый регулярный авиарейс из Москвы в Пхеньян, выполняемый авиакомпанией Nordwind, успешно приземлился в северокорейской столице. На борту Boeing 777-200ER находилась российская делегация во главе с министром природных ресурсов Александром Козловым.

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