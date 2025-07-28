Первый прямой авиарейс из Москвы торжественно сел в Пхеньяне

Запуск прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян. 27 июля 2025 года

Первый прямой авиарейс из Москвы торжественно сел в Пхеньяне В столице КНДР Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы

Первый регулярный авиарейс из Москвы в Пхеньян, выполняемый авиакомпанией Nordwind, успешно приземлился в северокорейской столице в 9:30 по местному времени. На борту Boeing 777-200ER находилась российская делегация во главе с министром природных ресурсов Александром Козловым.

Самолет вылетел из Шереметьево в 19:30 мск 28 июля. Время в пути составило около восьми часов. Встреча была организована торжественно, российским представителям и экипажу по прилете вручили цветы.

Запуск данного рейса является историческим событием, подчеркнув важность соединения двух столиц, — заявил Козлов, возглавляющий межправительственную комиссию по сотрудничеству с КНДР.

Обратный рейс запланирован на 29 июля. В дальнейшем полеты будут выполняться ежемесячно. Стоимость билетов на новый маршрут начинается от 44,7 тысячи рублей. Дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает все возможности расширения сообщения с КНДР, в том числе морского и паромного. Не исключена и возможность запуска прямых авиарейсов на новый курорт Вонсан.