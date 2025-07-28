Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 05:44

Первый прямой авиарейс из Москвы торжественно сел в Пхеньяне

В столице КНДР Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы

Запуск прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян. 27 июля 2025 года Запуск прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян. 27 июля 2025 года Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Первый регулярный авиарейс из Москвы в Пхеньян, выполняемый авиакомпанией Nordwind, успешно приземлился в северокорейской столице в 9:30 по местному времени. На борту Boeing 777-200ER находилась российская делегация во главе с министром природных ресурсов Александром Козловым.

Самолет вылетел из Шереметьево в 19:30 мск 28 июля. Время в пути составило около восьми часов. Встреча была организована торжественно, российским представителям и экипажу по прилете вручили цветы.

Запуск данного рейса является историческим событием, подчеркнув важность соединения двух столиц, — заявил Козлов, возглавляющий межправительственную комиссию по сотрудничеству с КНДР.

Обратный рейс запланирован на 29 июля. В дальнейшем полеты будут выполняться ежемесячно. Стоимость билетов на новый маршрут начинается от 44,7 тысячи рублей. Дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает все возможности расширения сообщения с КНДР, в том числе морского и паромного. Не исключена и возможность запуска прямых авиарейсов на новый курорт Вонсан.

рейсы
Пхеньян
приземление
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лето всё? Вместо адской жары +40 холода и ливни? Прогноз погоды на август
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 июля 2025 года
Первый прямой авиарейс из Москвы торжественно сел в Пхеньяне
«Тосочка» ликвидировала опорники и пехоту ВСУ
Раскрыты ошибки в ремонте, которые удешевят цену квартиры при продаже
Россиянам рассказали, какие законы вступают в силу 1 августа
Раскрыто, чьи зарплаты вырастут более чем на 7% с 1 октября
«Это моральное фиаско»: во Франции раскритиковали торговую сделку США с ЕС
Юрист раскрыл, что делать если нет возможности выплачивать ипотеку
Два человека погибли в аварии в Калининградской области
Россиянам рассказали, в каком случае лучше избегать купания в морской воде
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспием
Прохор Шаляпин снова женился? Что известно о его избраннице
В России придумали новое название комнатам матери и ребенка
Недовольный Трампом пассажир чуть не взорвал самолет в Британии
Врач рассказала, как распознать аллергию на солнце
«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ
Названы сроки испытания Роскосмосом технологии возвращаемых ступеней ракет
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 28 июля, сорняки и грибки
ФАС может предотвратить рост цен на школьную форму
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.