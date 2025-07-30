Генерал раскрыл, какую цель в Москве могут атаковать хакеры ВСУ Генерал Липовой не исключил украинских атак на метро в Москве

Украинские хакеры могут совершить атаку на метро в Москве, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что Вооруженные силы Украины также могут использовать миграционные потоки для проникновения диверсионных групп в столицу РФ. По его словам, Москва остается ключевым транспортным узлом, что делает ее потенциальной целью для атак.

Я не исключаю, что украинские хакеры попытаются атаковать московский метрополитен. Сейчас идет большой миграционный и туристический поток. Москва — крупнейший транспортный, перевалочный хаб, много людей приезжают, уезжают. И вполне возможно, что ВСУ зашлют террористические группы под прикрытием туризма или миграции для соответствующих атак, — пояснил Липовой.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что российские хакеры способны нанести серьезный ущерб Европе. По его словам, отечественные специалисты в области кибертехнологий могут вызвать масштабные сбои в работе критической инфраструктуры, включая транспортные системы. Он также отметил, что последствия от кибератак могут оказаться разрушительнее, чем применение обычного оружия.