Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 18:02

Генерал раскрыл, какую цель в Москве могут атаковать хакеры ВСУ

Генерал Липовой не исключил украинских атак на метро в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские хакеры могут совершить атаку на метро в Москве, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что Вооруженные силы Украины также могут использовать миграционные потоки для проникновения диверсионных групп в столицу РФ. По его словам, Москва остается ключевым транспортным узлом, что делает ее потенциальной целью для атак.

Я не исключаю, что украинские хакеры попытаются атаковать московский метрополитен. Сейчас идет большой миграционный и туристический поток. Москва — крупнейший транспортный, перевалочный хаб, много людей приезжают, уезжают. И вполне возможно, что ВСУ зашлют террористические группы под прикрытием туризма или миграции для соответствующих атак, — пояснил Липовой.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что российские хакеры способны нанести серьезный ущерб Европе. По его словам, отечественные специалисты в области кибертехнологий могут вызвать масштабные сбои в работе критической инфраструктуры, включая транспортные системы. Он также отметил, что последствия от кибератак могут оказаться разрушительнее, чем применение обычного оружия.

Москва
хакеры
метро
ВСУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС отреагировали на сообщения о распылении химикатов над Нальчиком
Два маленьких брата утонули на испанском побережье
На Камчатке зафиксировали два подземных толчка с разницей в 16 минут
«Стрелы смерти»: военэксперт о перспективах необычного оружия ВС РФ
Мирные люди пострадали при атаке дрона на ЛНР
Ребенок уехал в детский лагерь под Калининградом и умер
«Безумная политика»: в Нидерландах откровенно прошлись по ЕС из-за Украины
В Индии отреагировали на слова Трампа о пошлинах для Нью-Дели
В Дербенте власти оказались недовольны бездействием коммунальщиков
В Узбекистане нашли официальные аналоги для 40 слов-заимствований
Удовлетвори и гуляй: отец собрал коллекцию порно с дочкой на 7 накопителях
Власти России обнадежили россиян новостями о подешевевшей еде
Венгрия получит малый ядерный реактор по зарубежной технологии
Стало известно, какое наказание требуют для обвиняемых по делу «Крокуса»
«Тактика выкручивания рук»: эксперт о пошлинах США для Индии
Удивляю гостей необычным домашним вином! Не из винограда, а из крыжовника
Жительница высокоэтажки забралась на кондиционер, чтобы помыть окно
В Disney показали трейлер продолжения популярного мультфильма
Смертоносные ливни и холод до +12? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Российский посол узнал о ситуации в Анголе, где прошли беспорядки
Дальше
Самое популярное
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.