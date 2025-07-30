Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 17:25

«Могут завалить всю Европу»: депутат о возможном ответе РФ на кибератаки

Депутат Колесник: российские хакеры могут нанести серьезный ущерб Европе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские хакеры способны нанести серьезный ущерб Европе, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, отечественные специалисты в области кибертехнологий могут вызвать масштабные сбои в работе критической инфраструктуры, включая транспортные системы. Он также отметил, что последствия от кибератак могут оказаться разрушительнее, чем применение обычного оружия.

В РФ с хакерами все в порядке. У нас такие ребята в этой области, они настолько грамотные, что могут завалить Украину и всю Европу. У них тоже летать все перестанет. Они могут нанести гораздо более серьезный вред, чем оружие. Не дай бог, потому что у них и так там проблемы с поездами, авиацией. Лучше этого не делать. Что хочется сказать тем, кто начал все эти хакерские атаки. Понятно, что они частично идут с Украины, где-то подкупают кого-то. Но посеешь ветер — пожнешь бурю. Это должны понимать, — высказался Колесник.

Ранее IT-эксперт Герман Клименко заявил, что деньги — это всегда ключевая цель всех хакеров. Так он отреагировал на серию серьезных кибератак на российские компании. Специалист отметил, что подобным образом злоумышленники также могут пиарить себя.

Крупный интернет-провайдер Санкт-Петербурга AirNet ранее подвергся хакерской атаке. Фирму атаковала группа IT ARMY of UKRAINE.

хакеры
Европа
Украина
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли планы Цукерберга по созданию «лаборатории суперинтеллекта»
Новая функция за «звезды» может появиться в Telegram после обновления
В МВД раскрыли правду о штрафах за неуведомление ГАИ о смене регистрации
Раскрыто, почему телефонные мошенники звонят с московских номеров
Психолог раскрыл, в чем главная причина конфликтов автомобилистов
В Эстонии захотели накормить украинцев мясом диких животных
Рогов ответил, куда могут ударить ВСУ в период ультиматума Трампа
Концерт писательницы Рубиной в Ташкенте отменили
Умер актер, сыгравший в сериале «Война миров»
Забудьте о садовых вредителях! Тля и жуки покинут огород навсегда
Белые медведи из Московского зоопарка попали на фото, спасаясь от жары
В Красноярском крае подняли вопрос запрета майнинга
Раскрыто, как отбирают работников в мошеннические кол-центры
Не стало голливудской знаменитости из фильмов «Рокки» и «Кобра»
Генерал раскрыл, какую цель в Москве могут атаковать хакеры ВСУ
Российский бизнес назвал самый популярный способ защиты от хакерских атак
Россия может потерять баснословные деньги из-за санкций Трампа против Китая
Книгу Навального признали экстремистским материалом
Путин назвал красивый курорт России
Москвичей предупредили об ограничении движения на одном из участков метро
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.