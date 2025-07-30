«Могут завалить всю Европу»: депутат о возможном ответе РФ на кибератаки

Российские хакеры способны нанести серьезный ущерб Европе, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, отечественные специалисты в области кибертехнологий могут вызвать масштабные сбои в работе критической инфраструктуры, включая транспортные системы. Он также отметил, что последствия от кибератак могут оказаться разрушительнее, чем применение обычного оружия.

В РФ с хакерами все в порядке. У нас такие ребята в этой области, они настолько грамотные, что могут завалить Украину и всю Европу. У них тоже летать все перестанет. Они могут нанести гораздо более серьезный вред, чем оружие. Не дай бог, потому что у них и так там проблемы с поездами, авиацией. Лучше этого не делать. Что хочется сказать тем, кто начал все эти хакерские атаки. Понятно, что они частично идут с Украины, где-то подкупают кого-то. Но посеешь ветер — пожнешь бурю. Это должны понимать, — высказался Колесник.

Ранее IT-эксперт Герман Клименко заявил, что деньги — это всегда ключевая цель всех хакеров. Так он отреагировал на серию серьезных кибератак на российские компании. Специалист отметил, что подобным образом злоумышленники также могут пиарить себя.

Крупный интернет-провайдер Санкт-Петербурга AirNet ранее подвергся хакерской атаке. Фирму атаковала группа IT ARMY of UKRAINE.