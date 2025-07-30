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30 июля 2025 в 15:59

IT-эксперт раскрыл, с какой целью хакеры атаковали компании в России

IT-эксперт Клименко заявил, что хакеры всегда нацелены на получение денег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Деньги — это всегда ключевая цель всех хакеров, заявил в беседе с «ФедералПресс» IT-эксперт Герман Клименко. Так он отреагировал на серию серьезных кибератак на российские компании. Специалист отметил, что подобным образом злоумышленники также могут пиарить себя.

На примере «Аэрофлота» мы видим, что хакеры решили просто попиариться. У хакеров же нет объявлений о своих услугах, единственная возможность заявить о себе — совершить успешную громкую атаку, доказать свой профессионализм. Атака по «Аэрофлоту» — это такой отчет перед заказчиком, рекламное объявление хакеров, которые готовы принимать заказы, — подчеркнул Клименко.

Он добавил, что хакеры, как правило, либо требуют оплату у компании напрямую, либо разрушают ее IT-инфраструктуру, тем самым продвигая себя. В таких делах всегда замешаны деньги, а не политика, как может показаться на первый взгляд, заключил эксперт.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене 42 рейсов, следующих в обе стороны. Причиной стало серьезное нарушение в работе информационных систем. Позднее стало известно, что на авиакомпанию была произведена хакерская атака.

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