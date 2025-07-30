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30 июля 2025 в 18:13

В Эстонии захотели накормить украинцев мясом убитых из-за чумы животных

ERR: Эстония планирует отправить Украине консервы из мяса диких кабанов

ВС Украины ВС Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эстонские власти рассматривают возможность производства консервов из мяса кабанов, отстрелянных в рамках борьбы с распространением африканской чумы свиней, для помощи Украине, сообщает портал ERR. Инициативу выдвинул министр регионального развития и сельского хозяйства республики Хендрик Террас.

Чтобы остановить вирус, нужно отстрелять установленное число кабанов. <...> Я предлагаю выкупить у охотников 30% от общего объема отстрелянных кабанов, чтобы произвести полмиллиона банок консервов и использовать их для питания Сил обороны [Эстонии] и отправки в качестве государственной продовольственной помощи для Украины, — сказал Террас.

Подчеркивается, что консервы будут изготавливаться исключительно из мяса здоровых животных. По данным ERR, в Эстонии уже уничтожено более 17 тысяч домашних свиней и выявлено 67 случаев заболевания среди диких кабанов.

Африканская чума свиней не опасна для человека, но наносит значительный ущерб животноводству. В 2024 году вспышки заболевания зарегистрированы в семи европейских странах, а общее число погибших животных за последние два года превысило миллион особей.

Ранее сообщалось, что в Омской области ввели карантин в селах Моховой Привал и Захаровка Муромцевского района после обнаружения африканской чумы свиней (АЧС). Это смертельно опасное заболевание для парнокопытных.

Прежде стало известно, что карантин по бешенству ввели в селе Сосново Пермского края на фоне подтверждения опасного заболевания у домашнего животного. Очаг заболевания находится в Чайковском округе. В мае подобных случаев было три.

Эстония
Украина
кабаны
консервы
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