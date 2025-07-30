Украинцы пожаловались на тяжелые условия труда при сборе клубники в Европе

Украинские мигранты выражают недовольство условиями труда на клубничных фермах в Финляндии, пишет Yle. Они указывают на «несправедливое отношение» со стороны работодателей. Один из сборщиков ягод, который трудился на ферме в Западной Финляндии, отметил, что не мог поверить, что подобные условия труда существуют в развитой стране.

По данным журналистов, украинцы, приезжающие на заработки, живут по четыре человека в одной комнате и работают до 15 часов в день. При этом они обязаны соблюдать строгие правила поведения как на фермах, так и в общении с руководством.

Некоторые сборщики ягод не решаются открыто обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются на фермах, опасаясь потерять работу и доход. Однако владелец одной из ферм, где работники все же поделились своими историями с журналистами, опроверг обвинения. Он подчеркнул, что работа в поле требует значительных усилий и подходит не всем. Кроме того, он указал на языковой барьер, который часто приводит к недопониманию между работодателями и иностранными сотрудниками.

Ранее в Германии призвали лишать украинцев призывного возраста пособий. По данным источника, в стране проживают почти 150 тысяч мигрантов с Украины, которые имеют такие преференции.