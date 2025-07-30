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30 июля 2025 в 17:50

«Ланцет» выиграл в прятки у танка ВСУ

Российский «Ланцет» поразил замаскированный украинский танк под Днепропетровском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» успешно поразил замаскированный украинский танк на территории Днепропетровской области. Как сообщило Министерство обороны РФ, цель была обнаружена вблизи села Новониколаевка. Точный удар нанесли бойцы группировки войск «Восток», передает телеканал «Звезда».

В министерстве отметили, что вражеская бронетехника пыталась укрыться в лесополосе, однако была выявлена средствами воздушной разведки. Оператор беспилотного комплекса осуществил точное наведение Ланцета, что привело к полному уничтожению цели. Отмечается, что российские военные продолжают активно применять подобные высокоточные комплексы для эффективного поражения отдельных единиц вражеской техники.

Ранее сообщалось, что российские войска применили в зоне СВО новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», которые еще называют стрелами смерти. Они оснащены инфракрасными датчиками наведения на тепловую сигнатуру целей. Умный боеприпас обнаруживает танк и пикирует на него с большой скоростью.

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