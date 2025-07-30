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30 июля 2025 в 17:56

Россиянам рассказали, кому не нужно платить налог на доход по вкладам

Финансист Лихоманова: 210 тысяч рублей дохода по вкладам освободят от налога

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году 210 тысяч рублей дохода по депозитам гарантированно освобождены от налога, заявила NEWS.ru налоговый консультант Юлия Лихоманова. Данный показатель может увеличиться только в случае, если ключевая ставка ЦБ превысит 21%. При ее снижении эта сумма уже не изменится, отметила эксперт.

На 1 июля ставка ЦБ составляла 21%. То есть на текущий момент 210 тысяч рублей дохода по депозитам гарантированно освобождены от налога. При снижении ключевой ставки в 2025 году эта сумма уже не изменится, — сказала Лихоманова.

Она пояснила, что налог на проценты от депозитов рассчитывается как произведение 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки, действовавшей на 1 число каждого месяца. Соответственно, для избежания уплаты налога на доход с депозитов, сумма начисленных процентов по всем вкладам за 2025 год не должна превышать 210 тысяч рублей, отметила эксперт.

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, что законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов до 30 тысяч рублей, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме, может создать угрозы для граждан, особенно для уязвимых категорий населения. По его словам, также обсуждается увеличение суммы взыскания до 100 тысяч рублей, что усилит потенциальные риски.

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