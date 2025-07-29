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29 июля 2025 в 05:20

«Вызывает опасения»: сенатор о внесудебном взыскании налогов

Сенатор Гибатдинов: закон о взыскании налогов без суда создаст риски для граждан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов до 30 тысяч рублей, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме, может создать угрозы для граждан, особенно для уязвимых категорий населения, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. По его словам, также обсуждается увеличение суммы взыскания до 100 тысяч рублей, что усилит потенциальные риски.

На рассмотрении ГД находится законопроект, цель которого — предоставить возможность налоговым органам взыскивать долги в административном порядке до 30 тысяч рублей без судебных процедур. Ведется обсуждение об увеличении суммы до 100 тысяч рублей. Предложение перевести взыскание налоговых долгов с граждан во внесудебный порядок вызывает серьезные опасения. Пока не существует понятной процедуры возврата ошибочно списанных средств, а предлагаемый месячный срок на административное обжалование может оказаться недостаточным, особенно для пожилых людей и тех, кто не пользуется интернетом, — пояснил Гибатдинов.

Кроме того, он отметил, что новый порядок смещает бремя доказывания с налоговой на самого гражданина. Сенатор подчеркнул, что люди, которые оказались в сложной финансовой ситуации, могут столкнуться с еще большими проблемами.

Новый порядок о внесудебном взыскании долгов смещает бремя доказывания с налоговой на самого гражданина. Сначала спишут деньги, а потом человек должен будет доказывать, что он ничего не должен. Без дублирования уведомлений в бумажной форме и правовых гарантий это нововведение рискует превратиться в инструмент давления, а не защиты закона. Кроме того, люди, которые оказались в сложной финансовой ситуации, могут столкнуться с еще большими проблемами, — резюмировал Гибатдинов.

Ранее сообщалось, что сенаторы предложили усилить социальную поддержку участников СВО и их семей. В Госдуму были направлены три законопроекта. Один из документов касается закона «О статусе военнослужащих» и предлагает закрепить за бойцами право бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.

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