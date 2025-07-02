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02 июля 2025 в 17:18

Трем российским регионам списали миллиардные долги

Минфин РФ списал 15,6 млрд рублей долга по кредитам первым трем регионам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин РФ заключил соглашения с тремя первыми регионами о списании задолженности по бюджетным кредитам на 15,6 млрд рублей, сообщается на сайте министерства. Речь идет об Алтайском и Ставропольском краях, а также Республике Адыгея.

Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ. <…> Российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам, — напомнили в Минфине.

В 2024 году президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам. Он подчеркнул, что такая мера позволит снизить нагрузку на субъекты, а также поможет им сэкономить около 200 млрд рублей. При этом Путин отметил, что сэкономленные средства должны тратиться на конкретные цели.

Тогда же лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил списывать все долги по бюджетным кредитам регионам, которые находятся под обстрелами со стороны ВСУ. Соответствующее письмо было направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

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