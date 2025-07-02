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02 июля 2025 в 17:23

СК России: один из задержанных в Екатеринбурге изобличил других фигурантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из задержанных в Екатеринбурге по делам об убийствах прошлых лет изобличил других фигурантов, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Она подчеркнула, что обвиняемый дал подробные показания.

Один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте. Он также изобличил своих соучастников, — пояснила Петренко.

Представитель СК добавила, что по ходатайству следствия шестерым фигурантам — Мазахиру Сафарову, Акифу Сафарову, Аязу Сафарову, Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову — судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все они являются гражданами России.

Пятерым из шести фигурантов уголовного дела о преступной группе в Екатеринбурге предъявлены обвинения.

До этого Петренко сообщила, что задержанные участники преступной группы из Екатеринбурга, по предварительным данным, совершали деяния из-за раздела влияния в бизнесе. По версии следствия, фигуранты дела причастны к ряду убийств и покушений.

Екатеринбург
Следственный комитет
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